Retter üben in den Stauden: So funktioniert das Fahren im Konvoi

Plus Das Rote Kreuz schickt Fahrzeugkolonnen durch die Region. Was hinter dieser seltsam wirkenden Rundfahrt durch die Stauden steckt.

Es seltsames Bild hat sich vor Kurzem den Verkehrsteilnehmern im Landkreis Augsburg geboten. So beeindruckend, das mancher Autofahrer fast schon ehrfürchtig angehalten hatte. Drei Kolonnen mit Fahrzeugen des Roten Kreuzes, begleitet von jeweils fünf Einsatzmotorrädern, waren in der Region unterwegs.