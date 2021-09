Seine Leidenschaft für Brot und Semmeln fing schon früh an

Plus "Wer bin ich?": Heute wird ein Bäcker aus dem Augsburger Land gesucht, den das Fernweh um die Welt führte. In Macau leitete er die Bäckerei des weltgrößten Casino-Hotels.

Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen alle Leserinnen und Leser beim Sommerrätsel raten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbilder verbergen. Wir geben im Text einige Hinweise zu der gesuchten Person. Diesmal geht es um einen bekannten Bäcker aus dem Augsburger Land.