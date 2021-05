Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

So pünktlich war die Bahn im Landkreis Augsburg im Corona-Jahr

Die Lechfeldbahn hat die wenigsten Ausfälle in ganz Bayern.

Plus Die Regionalzüge im Augsburger Land waren zuletzt pünktlicher. Die Lechfeldbahn hat sogar die wenigsten Ausfälle in ganz Bayern. Was die Gründe dafür sind.

Von Maximilian Czysz

Nach Auskunft der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) waren die Regionalzüge 2020 im Durchschnitt pünktlicher. Einen Spitzenwert bei der Zuverlässigkeit erreichte die Regiobahn im Netz Ostallgäu-Lechfeld. Nach der aktuellen Jahresauswertung der Eisenbahngesellschaft waren die Züge auf dem Lechfeld kaum von Ausfällen betroffen. Die Quote lag bei zwei Prozent, was bayernweit der beste Wert ist. Der Fugger-Express lag bei 4,3 Prozent.

