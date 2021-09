So sieht der Busverkehr der Zukunft im Kreis Augsburg aus

Plus Mehr Buskilometer, mehr Elektrobusse und bald auch ein größeres Netz? Im Landkreis Augsburg soll der öffentliche Nahverkehr in den kommenden Jahren gestärkt werden.

Im südlichen Landkreis Augsburg sollen die Menschen künftig bessere Verbindungen für den Busverkehr vorfinden: Mehr Fahrten, bessere Anschlüsse an Bahn und Straßenbahn, emissionsfreie Fahrzeuge und einen Rufbus sieht das Konzept vor, an dem die Politik und der AVV derzeit arbeiten. Im Kreisausschuss kamen jetzt auch die Themen Expansion und Verbesserung der Barrierefreiheit zur Sprache.