Landkreis Augsburg

vor 47 Min.

So starten die Freibäder im Landkreis Augsburg in die Saison

Plus In Bobingen ist es am Samstag so weit, Schwabmünchen und Fischach folgen kurz darauf: Wie die Freibäder in die Saison starten.

Von Elmar Knöchel und Victoria Schmitz

Das Freibad in Bobingen öffnet am Samstag pünktlich um 9 Uhr seine Türen. Bis 19.30 Uhr kann man wieder schwimmen, Eis und Pommes genießen. Denn auch der Bistrobereich ist wieder geöffnet. Genauso wie die Spielplätze und der Beachvolleyball-Platz. „Wir sind froh, dass das wieder möglich ist, und hoffen, dass auch das Wetter in den nächsten Tagen besser wird“, freut sich Bürgermeister Klaus Förster.

