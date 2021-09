Sommerquiz: Bei ihm dreht sich alles um den süßen Geschmack

Plus Sommerquiz "Wer bin ich?": Im Sommer stehen die Gäste bei ihm Schlange, denn seine Kreationen sind zum Dahinschmelzen. Schon sein Vater führte den Laden, der aus dem Bobinger Zentrum nicht mehr wegzudenken ist.

Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen alle Leserinnen und Leser beim Sommerrätsel raten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbilder verbergen. Wir geben im Text einige Hinweise zu der gesuchten Person. Diesmal geht es um einen bekannte Gastronomen aus dem Augsburger Land.