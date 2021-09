Sommerquiz: Er gehörte als Sportler zu den Besten der Welt

Als Sportler gehörte er zur Weltspitze, aber auch als Kommunalpolitiker hat er sich im Augsburger Land einen Namen gemacht: Wer ist der Gesuchte in unserem Sommerrätsel?

Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen alle Leser beim Sommerrätsel erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbildern verbergen. Diesmal geht es um jemanden, der als Sportler sehr erfolgreich war und sich jahrelang in seiner Heimatgemeinde engagiert hat.

Im Landkreis-Süden kennt seinen Namen fast jeder. Sei es als Sportler, wo er in seiner Disziplin zu den Besten der Welt gehörte und bei vielen bedeutenden Großereignissen dabei war, sei es als Kommunalpolitiker, wo er über viele Jahre hinweg die Geschicke in seiner Heimatgemeinde gelenkt hat.

In den besten Jahren gehörte er zur Weltspitze

Seine ersten Gehversuche als Sportler machte er wie so viele Buben als Fußballer. Nachdem er dort als Jugendlicher nicht so zum Zuge kam, sattelte er um. Mit Erfolg, denn in seinen besten Zeiten gehörte er zur Weltspitze: "Am liebsten erinnere ich mich an die Weltmeisterschaft in Stuttgart, als ich Sechster wurde. Die Strecke, die Fans, die Atmosphäre, alles war toll, und ich klasse drauf", sagte er gegenüber unserer Zeitung.

In letzter Zeit muss er in seiner Sportart aber aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Doch ganz ohne Bewegung geht es bei ihm natürlich nicht, und so hat er Ersatz gefunden. "Ich bin seit meiner Kindheit Sportler mit Leib und Seele und werde es auch immer bleiben“, sagt er: "Durch Sport kann man so"viel lernen, privat und beruflich: gewinnen, verlieren, durchhalten, nie aufgeben, Strategien entwickeln oder Ziele vor Augen haben.“

Der Gesuchte war 18 Jahre lang Bürgermeister

Schon vor dem Ende seiner Karriere engagierte er sich in seiner Heimatgemeinde. Als er dann an die Spitze wechselte, beendete er seine sportliche Karriere und führte seine Gemeinde 18 Jahre lang, bevor er im vergangenen Jahr auch dieses Kapitel schloss. "Es war eine wunderschöne Zeit, von der ich keinen Tag missen möchte. Aber jetzt kommt eine neue Zeit, die ich mit meiner Familie genießen werde, und ich bereue die Aufgabe des Amtes nicht", so sein Fazit.

Wie ihm das Rentnerdasein bekommt? "Sehr gut. In die Amtsgeschäfte mische ich mich nicht ein. Ab und zu fragen sie mich noch was. Das ist okay. Es ist schön, noch gebraucht zu werden, und macht Spaß", so der 64-Jährige.

Sommerquiz "Wer bin ich?": So kann man mitmachen und gewinnen

Wissen Sie, wer gemeint ist? Notieren Sie sich den Namen. Schicken Sie uns die Liste nach Quizende entweder per Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an:

Schwabmünchner Allgemeine,

Redaktion Schwabmünchen,

Bahnhofstraße 17

86830 Schwabmünchen

In den Sommerferien veröffentlicht die Redaktion Kinder- und Jugendbilder von heute bekannten Gesichtern. Schauen Sie täglich in Ihre Zeitung und raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.