Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Sommerquiz: Für ihre Kunst lässt sie sich von der Natur inspirieren

Plus Sommerquiz "Wer bin ich?": Sie führt ein Atelier in Paris und hat ihre Bilder schon in ganz Europa ausgestellt. Doch viele ihrer Werke entstehen fernab der Großstadt in der Natur rund um Schwabmünchen.

Von Felicitas Lachmayr

"Wer bin ich?": So heißt das Motto unseres diesjährigen Sommerquiz. Bekannte Männer und Frauen aus dem Landkreis müssen anhand von Kinder- oder Jugendfotos erkannt werden. Im Text geben wir einige Hinweise zu der gesuchten Person. In diesem Teil unseres Rätsels geht es um eine renommierte Künstlerin, deren Werke schon in Frankreich und den USA zu sehen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen