Sommerrätsel: In seiner Heimatstadt ist er kaum zu übersehen

Er ist eine stattliche Erscheinung und in seiner Heimatstadt sehr präsent: Wer ist der Gesuchte in unserem Sommerrätsel?

Unter dem Motto „Wer bin ich?“ dürfen alle Leser beim Sommerrätsel erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbildern verbergen. Diesmal geht es um jemanden, der in Schwabmünchen in vielen Feldern aktiv ist.

In der Stadt, in der er lebt, kommt man kaum an ihm vorbei - was nicht nur wegen seiner stattlichen Erscheinung liegt, sondern auch, weil er sehr präsent ist. Gastronomie, Politik, Sport und auch Musik - er ist in vielen Feldern aktiv.

Geboren wurde er in einer ganz anderen Ecke von Deutschland: In Hamburg kam er 1975 zur Welt. Als sein Vater, ein Arzt, aus beruflichen Gründen umziehen musste, verschlug es ihn in den Landkreis-Süden. Und hier hat das frühere Nordlicht Wurzeln geschlagen. "Ich bin viel unterwegs gewesen in meinem Leben, aber hierhin bin ich immer wieder gerne zurückgekehrt, weil es meine Heimat ist. Und ich möchte von hier auch nicht mehr weg", sagt er.

Ein musikalischer Wirt

Seinen Lebensunterhalt verdienst er als Gastronom. In seinem Lokal gibt es neben Essen und Trinken auch immer wieder Events wie Whisky-Tastings oder Auftritte von Bands. Kein Wunder, denn er schätzt selber einen guten Tropfen und ist auch als Musiker aktiv. Zunächst coverte er mit seiner Band vor allem Songs, aber inzwischen hat sich die Gruppe sich mit eigenen Liedern einen Namen gemacht.

Eine weitere große Leidenschaft unseres Gesuchten ist der Fußball. Hier lenkt er nicht nur als Abteilungsleiter die Geschicke seines Vereins, sondern ist auch als Stadionsprecher aktiv. Und als wäre das nicht alles schon genug, mischt er auch in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt mit. Hier liegen ihm vor allem die Themen Kultur und Sport am Herzen, aber auch Digitalisierung.

Mitmachen und gewinnen

Wissen Sie, wer gemeint ist? Notieren Sie sich den Namen. Schicken Sie uns die Liste nach Quizende entweder per Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an:

Schwabmünchner Allgemeine,

Redaktion Schwabmünchen,

Bahnhofstraße 17

86830 Schwabmünchen

In den Sommerferien veröffentlicht die Redaktion Kinder- und Jugendbilder von heute bekannten Gesichtern. Schauen Sie täglich in Ihre Zeitung und raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.