Sommerrätsel: Schon als Kind wusste er, dass er Busunternehmer werden will

Beim Sommerrätsel werden bekannte Gesichter aus dem Augsburger Land gesucht. Heute geht es um einen Mann, der schon viele Promis kutschiert hat.

Unter dem Motto "Wer bin ich?" dürfen alle Leser beim Sommerrätsel erraten, welche bekannten Persönlichkeiten aus dem Landkreis Augsburg sich hinter Kinder- oder Jugendbildern verbergen.

Seinen Namen kennen Promis aus Deutschland und der ganzen Welt. Alle sind auf ihn abgefahren. Vielmehr auf seine Luxusliner: In den VIP-Bussen saßen schon Nina Hagen, die Backstreet Boys, die Rolling Stones, Eros Ramazzotti, die Leningrad Cowboys oder Michael Schuhmacher. Auch politische Größen ließen sich kutschieren.

Mit Bussen ist er aufgewachsen

Dass er einmal wie sein Vater am Steuer eines Busses sitzen will, war für den gesuchten Unternehmer schon von Kindesbeinen an klar. Denn mit den großen Fahrzeugen wuchs er auf. Im elterlichen Busbetrieb in Straßberg half er mit, wenn nach Reisen und Ausflugsfahrten geputzt werden musste. Und an Wochenenden und in den Ferien besuchte er seinen Großvater, der im damals noch eigenständigen Willmatshofen ebenfalls ein Busunternehmen hatte.

Doch von seinem Berufswunsch riet ihm sein Vater immer wieder ab. "Lern' was Gescheites", sagte er. Im Sinn hatte der Vater einen Job als Sportlehrer, weil sein Sohn sehr sportlich war. "Doch je mehr mein Vater auf mich einredete, desto mehr war für mich klar, dass ich einmal Busunternehmer sein will." Als sein Vater schwer krank wurde und frühzeitig starb, musste er plötzlich die Verantwortung für das kleine Unternehmen übernehmen. Damals war er 25 Jahre alt.

Vier Jahre vorher durfte er seinen Bus-Führerschein machen. Wenige Tage nach der erfolgreichen Prüfung übernahm er eine Tour von München nach Verona. Die Fahrgäste begegneten dem jungen Mann am Steuer zunächst skeptisch. Doch nach der Rückfahrt waren sie begeistert, was sich im Trinkgeld für den damals jungen Unternehmer ausdrückte.

Lesen Sie dazu auch

Mitmachen und gewinnen

Wissen Sie, wer gemeint ist? Notieren Sie sich den Namen. Schicken Sie uns die Liste nach Quizende entweder per Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de, Betreff Sommerquiz, oder per Post an

Schwabmünchner Allgemeine,

Redaktion Schwabmünchen,

Bahnhofstraße 17

86830 Schwabmünchen

In den Sommerferien veröffentlicht die Redaktion Kinder- und Jugendbilder von heute bekannten Gesichtern. Schauen Sie täglich in Ihre Zeitung und raten Sie mit! Je mehr Namen Sie herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.