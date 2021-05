Landkreis Augsburg

06.05.2021

Spezialist der Wertachkliniken: So lassen sich Rückenschmerzen lindern

Plus Dr. Cakir ist Wirbelsäulenspezialist der Wertachkliniken. Im Interview erklärt er alles von den Ursachen bis zu den Behandlungen von Rückenschmerzen.

Von Victoria Schmitz

Professor Dr. Balkan Cakir ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der Wertachkliniken. Als Wirbelsäulenspezialist weiß er, dass bis zu 90 Prozent der Menschen mindestens einmal in ihrem Leben an Rückenschmerzen leiden. Viele Betroffene befürchten, dass, wenn Physiotherapie oder Medikamente die Schmerzen nicht lindern, direkt operiert werden muss - das stimme jedoch nicht, sagt er. In manchen Fällen kommt eine Spritzenbehandlung infrage. Damit lässt sich der Schmerz genau an der Stelle lindern, an der er entsteht. Daneben kennt sich der Arzt aber auch mit zahlreichen anderen Behandlungsmethoden aus.

Themen folgen