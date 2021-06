Stadtradeln im Landkreis Augsburg: Auf die Pedale, fertig, los!

Jeder Kilometer zählt: Städte und Gemeinden in ganz Deutschland radeln für den Klimaschutz um die Wette. Wer im Landkreis Augsburg dabei ist und wann es losgeht.

In die Pedale treten, fertig, los: Der Landkreis Augsburg beteiligt sich wieder am Stadtradeln, einer bundesweiten Aktion für ein besseres Klima, an der knapp 2000 Kommunen in Deutschland teilnehmen. Start ist im Landkreis am Samstag, 12. Juni. Der Landkreis Augsburg organisiert die Teilnahme und prämiert am 27. September die besten Einzelradler und Teams.

Jeder Kilometer zählt im Landkreis Augsburg

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang in einem beliebigen Zeitraum zwischen Mai und Oktober möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Jeder Kilometer zählt.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können den lokalen Koordinatoren wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Die Gruppen und Kommunen mit den meisten Kilometern können Preise gewinnen.

Übrigens kann jeder ein Team gründen oder einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen.

In Schwabmünchen findet eine Auftaktveranstaltung zum Radeln statt

Schwabmünchen : Die Schwabmünchner Auftaktveranstaltung zur Aktion, quasi das „Anradeln“, findet bereits am Vortag, 11. Juni, ab 13.30 Uhr am Bauernmarkt in der Jahnstraße statt. Bei den Koordinatoren, Heike Uhrig und Franz Hiemer , kann man sich direkt registrieren und erhält Informationen zu der Stadtradeln-App. Als Extra hat sich Heike Uhrig außerdem eine Fahrradrallye einfallen lassen. Die Rallye besteht aus Fragen zu Teilen des Rundwanderweges und der Stadtteile, die sich mit dem Fahrrad erkunden lassen. Die Fragen werden auf der städtischen Webseite veröffentlicht. Als Preise winken Einkaufsgutscheine. Für Schwabmünchen wird eine eigene TSV-Gruppe und ein eigenes Schöffel-Team an den Start gehen. Als weitere Teams haben sich auch die Singoldsand Festival Crew und die Leonhard-Wagner-Mittelschule registriert. Wer fragen hat, kann sich an Koordinatorin Heike Uhrig wenden, Telefon 08232/8079022, Mail: heike@uhrig-online.de.

Weitere Auftaktveranstaltungen in anderen Kommunen sind unserer Redaktion aktuell noch nicht bekannt.

Anmeldungen und Ansprechpartner fürs Stadtradeln: eine Auswahl

Königsbrunn : In Königsbrunn haben sich bereits 453 Radelnde auf der Stadtradeln-Internetseite angemeldet. Ansprechpartner ist Claudia Günther , Telefonnummer 08231/6061 97, Mail: koenigsbrunn@stadtradeln.de.

In haben sich bereits 453 Radelnde auf der Stadtradeln-Internetseite angemeldet. Ansprechpartner ist , Telefonnummer 08231/6061 97, Mail: koenigsbrunn@stadtradeln.de. Bobingen : In Bobingen sind laut Internetseite bislang nur 33 Personen angemeldet. Aber es bleibt ja noch Zeit. Die Koordination in Bobingen übernimmt Kerstin König-Hoffmann , Telefon 08234/800262, Mail: klimamanagement@stadt-bobingen.de.

In sind laut Internetseite bislang nur 33 Personen angemeldet. Aber es bleibt ja noch Zeit. Die Koordination in übernimmt , Telefon 08234/800262, Mail: klimamanagement@stadt-bobingen.de. Gersthofen : In Gersthofen ist Gabriele Simon zuständig, Telefon 0821/2491308, Mail: gersthofen@stadtradeln.de. Dort gibt es bislang 45 Anmeldungen.

In ist zuständig, Telefon 0821/2491308, Mail: gersthofen@stadtradeln.de. Dort gibt es bislang 45 Anmeldungen. Neusäß : Hier liegen aktuell 42 Anmeldungen vor. Ansprechpartner ist Andrea Faber , Telefon 0821/4606103, Mail: neusaess@stadtradeln.de.

Hier liegen aktuell 42 Anmeldungen vor. Ansprechpartner ist , Telefon 0821/4606103, Mail: neusaess@stadtradeln.de. Stadtbergen : 37 Radler haben sich bereits in Stadtbergen angemeldet. Koordinator ist Christoph Schmid , Telefon 0821/42438137, Mail: stadtbergen@stadtradeln.de.

37 Radler haben sich bereits in angemeldet. Koordinator ist , Telefon 0821/42438137, Mail: stadtbergen@stadtradeln.de. Meitingen : Die Radfahrer in Meitingen haben sich bereits im vergangenen Jahr rege an der Aktion beteiligt. 217 Anmeldungen gibt es heuer bereits. Ansprechpartner ist Christina Schmidbaur , Telefon 08271/819913, Mail: meitingen@stadtradeln.de.

Die Radfahrer in haben sich bereits im vergangenen Jahr rege an der Aktion beteiligt. 217 Anmeldungen gibt es heuer bereits. Ansprechpartner ist , Telefon 08271/819913, Mail: meitingen@stadtradeln.de. Fischach : Für Fragen steht die Stadtradeln-Koordinatorin für Fischach , Simone Linke , unter 0175/5947745 oder: sim.linke@t-online.de zur Verfügung.

Für Fragen steht die Stadtradeln-Koordinatorin für , , unter 0175/5947745 oder: sim.linke@t-online.de zur Verfügung. Untermeitingen : In der Lechfeldgemeinde liegen bereits 41 Anmeldungen vor. Ansprechpartner ist Alexandra Kalsdorf , Telefon 08232/5009124, Mail: untermeitingen@stadtradeln.de.

Anmeldeformulare, weitere Informationen und Kontaktdaten zu den Koordinatoren der jeweiligen Gemeinde finden Sie auf der Internetseite: www.stadtradeln.de.

Folgende Städte und Gemeinden im Landkreis Augsburg machen mit

