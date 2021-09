Landkreis Augsburg

Staus und Unfälle: So lange dauern die Arbeiten auf der B17 noch

Weil nach zwei Brückensanierungen nun die Fahrbahn in Richtung Landsberg am Lech erneuert wird, ist die B17 zur Zeit nur einspurig befahrbar.

Plus Seit Monaten gibt es Baustellen auf der B17. Mit den Staus und Verzögerungen steigt auch die Unfallgefahr. So ist der Stand bei den Bauarbeiten.

Von Victoria Schmitz

Die Fahrt auf der B17 verlangt Autofahrerinnen und Autofahrern zur Zeit Geduld und erhöhte Aufmerksamkeit ab. Wegen Bauarbeiten an zwei Stellen kommt es vermehrt zu Staus. Erst vergangene Woche starb eine 58-jährige Frau, weil ein Lastwagenfahrer hinter ihr das Stauende übersah. Am Montagmorgen ereignete sich auf dem einspurigen Streckenabschnitt zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen erneut ein Unfall. Verletzt wurde niemand, aber der Verkehr verzögerte sich um bis zu 40 Minuten. Für Autofahrerinnen und Autofahrer stellt sich die Frage: Wie lange dauern die Bauarbeiten auf der B17 noch an? Und wie ist man sicher in einer Baustelle unterwegs?

