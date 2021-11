Landkreis Augsburg

vor 23 Min.

Steigende Corona-Zahlen: Wie lässt sich die Entwicklung stoppen?

Plus Die Corona-Zahlen steigen immer weiter. Welche Maßnahmen gibt es im Landkreis Augsburg, um die Pandemie in den Griff zu kriegen?

Von Victoria Schmitz und Elmar Knöchel

Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Augsburg erreichen momentan fast täglich einen neuen Spitzenwert. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 547. Das ist mehr als doppelt so hoch wie vor fast genau einem Jahr: Am 17. November 2020 lag die Inzidenz im Landkreis bei 253. Allerdings: Zu dieser Zeit wurde bereits der sogenannte "Lockdown light" ausgerufen - eine Maßnahme, um die damals steigenden Fallzahlen in einer Zeit zu bremsen, als es noch keinen Impfschutz gab. Was geschieht jetzt?

