Landkreis Augsburg

17.06.2021

Stille Wasser sind oft tief: Wo der Badespaß gefährlich wird

Plus Viele Menschen zieht es ans Wasser: Weil die Freibäder voll sind, gehen sie an Gewässer. Doch dort lauern unbekannte Gefahren.

Von Maximilian Czysz

Es ist eine Entwicklung, die die Freiwilligen der Wasserwacht schon lange befürchtet haben: Weil es in den Freibädern eng wird, suchen viele Menschen in den Sommermonaten Badespaß in offenen Gewässern. Doch der kann gefährlich sein. Das wissen die Retter. Deshalb schlugen sie am Mittwochabend Großalarm.

