Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Strengere Corona-Maßnahmen: So ist die Stimmung im Landkreis Augsburg

Ab kommender Woche gelten verschärfte Corona-Regeln in Bayern. Für Kinobetreiber Alexander Rusch bedeutet das: Nur 25 Prozent seiner Plätze im Kinosaal dürfen besetzt werden. Die Popcornmaschinen bleiben wegen einem erneuten Verzehrverbot ausgeschaltet.

Plus Die Corona-Maßnahmen verschärfen sich erneut. Ein Überblick, was nun gilt und was das für Kultur, Gastronomie und Nachtleben im Landkreis Augsburg bedeutet.

Von Victoria Schmitz und Elmar Knöchel

Ministerpräsident Markus Söder hat am Freitagnachmittag strengere Corona-Maßnahmen für Bayern verkündet. Neben Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gibt es eine Reihe neuer Einschränkungen: Diskos und Bars müssen zum Beispiel erneut ganz schließen. Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Bei Veranstaltungen in Kultur, Sport und im Freizeitbereich gilt künftig 2G-plus und eine maximale Auslastung von 25 Prozent. Bei körpernahen Dienstleistungen, wie beim Friseur, gilt künftig auch die 2G-Regel. Die Maßnahmen sollen ab kommenden Mittwoch bis zum 15. Dezember gelten. Das sind die Reaktionen im Augsburger Land aus Gastronomie, Nachtleben, Hotellerie, Kultur und Sport.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen