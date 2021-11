Sturm und Schnee bremsen den Verkehr aus

Plus Zahlreiche Unfälle gab es durch den Wintereinbruch im südlichen Landkreis Augsburg. Die meisten endeten glimpflich, eine Frau musste jedoch ins Krankenhaus. Am Dienstagnachmittag blieben zahlreiche Lastwagen stecken.

Heftige Schneefälle, starker Wind, glatte Straßen: Seit Montagnachmittag häuften sich die Unfälle im südlichen Landkreis. Meist blieb es bei Blechschäden. Doch in einem Fall wurde eine Frau in Schwabmünchen schwer verletzt.