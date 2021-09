Landkreis Augsburg

06.09.2021

Tierhalter steht vor Gericht: Rind wächst Kette zentimetertief ins Fleisch

Plus Ein 57-Jähriger sitzt auf der Anklagebank, weil er eines seiner Rinder vernachlässigt hatte. Dem Tier wuchs eine Anbindekette in den Hals.

Von Felicitas Lachmayr

Die Kette, mit dem das Rind im Stall angebunden war, soll zentimetertief in das Fleisch eingewachsen sein. Mindestens einen Monat lang soll der Halter das nicht bemerkt haben. Dafür musste sich der 57-Jährige nun vor dem Amtsgericht in Augsburg verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwalt wog schwer: Der Halter aus dem südlichen Landkreis hatte die Kette mehrere Wochen nicht kontrolliert und damit in Kauf genommen, dass das Rind schwere Reizungen und Entzündungen am Hals erlitt. Erst als ein Veterinär zur Kontrolle auf dem Hof unterwegs war, soll der Mann die Kette in einem unbeobachteten Moment entfernt haben.

