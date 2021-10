Verschärfte Corona-Regeln? So handhaben es die Sportvereine

Plus Beim TSV Friedberg werden die Corona-Regeln freiwillig verschärft - auch Kinder müssen sich vor dem Sport testen lassen. Wie die Vereine in der Region dies handhaben.

Der TSV Friedberg hat eine Testpflicht für Kinder eingeführt. Seit Anfang Oktober sind die Eltern verpflichtet, ihre Kinder vor dem Sport regelmäßig zu testen - ansonsten müssen sie draußen bleiben. Eigentlich sind die Kleinsten durch das "Rahmenkonzept Sport" von der Corona-Testpflicht ausgenommen, aber den Vereinen steht es frei, trotzdem schärfere Corona-Vorgaben zu erlassen. Der Friedberger Verein will damit erreichen, dass ein Corona-Ausbruch verhindert wird und die Kurse weiter abgehalten werden können. Wie halten es die Vereine in der Region mit Corona? Wir haben nachgefragt.