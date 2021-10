Landkreis Augsburg

12:30 Uhr

Wandertipp: Märchenstunden zwischen Wald, Weihern und Wertach

Plus Auf einer Wanderung von Schwabmünchen über Schloss Guggenberg, die Justina-Kapelle und zurück entlang an der Wertach kommt kein Sinneseindruck zu kurz.

Von Victoria Schmitz

Über Stock und Stein, vorbei an Wertach und Weihern: Bei der ausführlichen Wanderung im Schwabmünchner Umland gibt es von allem ein bisschen zu erleben. Wohltuende Waldluft einatmen, kiesige Feldwege, samtiges Moos und feinen Wertachsand unter den Füßen spüren und märchenhafte Überraschungsmomente am Waldrand erleben - all das ist geboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen