Landkreis Augsburg

11:24 Uhr

Warum das System Hiesel scheitern musste

Der nachgebildete Kopf von Matthäus Klostermayr kehrt an die alten Tatorte zurück: Im Gasthaus in Osterzell wurde er im Januar 1771 gefangen genommen.

Plus Der Wilderer und Räuber Matthäus Klostermayr wurde am Ende selbst zum Gejagten.

Von Maximilian Czysz

Der Bayerische Hiesel oder Hiasl war in den letzten Lebensjahren überwiegend westlich des Lechs unterwegs. Dort genoss er große Sympathie im einfachen Volk. Die Menschen warnten den Räuber, wenn die Verfolger nahten. Sie boten ihm Essen, Kaffee und eine Unterkunft an. Oder sie nahmen ihm das illegal erlegte Wildbret ab – gegen Geld, versteht sich. Über 200 Namen von Unterstützern hat der Bobinger Geschichtsforscher Franz Xaver Holzhauser in alten Gerichtsakten entdeckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

