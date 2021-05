Landkreis Augsburg

Warum sind die Corona-Zahlen im Süden niedriger als im Augsburger Land?

Im Landkreis Landsberg sind die Biergärten schon seit einer Woche auf. In Kaufering kam am vergangenen Montag Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, um die Saison mit Kommunalpolitikern aus der Region zu eröffnen.

Plus Im Nachbarlandkreis Landsberg liegt die Corona-Inzidenz seit Wochen deutlich unter dem Wert des Landkreises Augsburg. Woran das liegen könnte.

Von Norbert Staub

Während im Nachbarlandkreis Landsberg seit mehr als einer Woche Biergärten und Cafés wieder geöffnet sind, müssen sich die Menschen im Augsburger Land gedulden. Am vergangenen Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals mit 93,3 seit längerer Zeit wieder unter 100. Fünf Tage in Folge muss sie unter 100 bleiben, ehe am übernächsten Tag Lockerungen in Kraft treten. Die Außengastronomie würde also frühestens am kommenden Samstag, 22. Mai, wieder öffnen dürfen – vorausgesetzt, der Wert bleibt bis dahin stabil oder sinkt.

