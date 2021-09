Landkreis Augsburg

17:06 Uhr

Was die neuen Corona-Regeln für den Landkreis Augsburg bedeuten

Plus Eine einschneidende Kursänderung hat die Bayerische Landesregierung in Sachen Corona beschlossen. Wir haben nachgefragt, wie sich dies in der Region auswirken.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat als Gradmesser für die Corona-Regeln in Bayern ausgedient. Auch besteht künftig keine Pflicht mehr, beim Einkaufen oder im Bus eine FFP2-Maske zu tragen. Laut der neuen Corona-Verordnung reicht ab 2. September auch eine medizinische Maske (eine Übersicht über die neuen Corona-Regeln in Bayern finden Sie hier). Was aber bedeutet das für Verantwortliche und Unternehmer in der Region?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

