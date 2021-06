Landkreis Augsburg

19:00 Uhr

Was weiß Wikipedia: Auf Spuren der Römer und Fugger in Graben

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon den Ort Graben, seine Geschichte und die B17?

Von Victoria Schmitz

Heute kennt man die Gemeinde Graben außerhalb vom Landkreis vielleicht, weil regelmäßig Pakete eines großen Online-Versandhändlers mit der Adresse Graben vor Haustüren in ganz Deutschland landen. Aber nicht erst seitdem Amazon ein Logistik-Zentrum in Graben gebaut hat - 2011, wie Wikipedia weiß - steht die Gemeinde mit dem Thema Handel in Verbindung. Schon vor rund 2000 Jahren bauten die Römer ihre Haupthandelsroute, die Via Claudia Augusta, in der Nähe der späteren Gemeinde Graben entlang. Und auch die Kaufmannsfamilie Fugger hat ihre Wurzeln in Graben auf dem Lechfeld.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen