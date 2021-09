Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Was weiß Wikipedia? In Langenneufnach waren die Weber daheim

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Online-Lexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute: Langenneufach.

Von Victoria Schmitz

Eckweber, Bachweber oder Schmidweber: Eigentlich könnte Langenneufnach auch "Weberdorf" heißen. Denn viele Familie in der Gemeinde an der Neufnach trugen lange Zeit "Weber" im Namen. Warum das so war? Johann Höß weiß es. Der Langenneufnacher hat gemeinsam mit seinem Freund Engelbert Brecheisen, der mittlerweile verstorben ist, eine Haus- und Hofchronik über seine Heimatgemeinde verfasst. Höß fand heraus: Noch vor ein paar Jahrhunderten war der Hausname "Weber" in verschiedenen Kombinationen in Langenneufnach so verbreitet, wie heute wahrscheinlich Huber, Meier und Müller zusammen.

