Was weiß Wikipedia? In Langerringen wurde mit Dampfnudeln gekegelt

Plus Wikipedia scheint über die ganze Welt Bescheid zu wissen. Aber wie gut kennt das Onlinelexikon die Orte im Landkreis Augsburg? Heute im Blick: Langerringen.

Dampfnudelkegeln? Nein, das ist keine neue olympische Disziplin. Allerdings hätte es Potenzial, Heimatartsportart der Gemeinde Langerringen zu werden. Denn die kuriose Begebenheit, mit süßen Hefeklößen Kegel umzuwerfen, soll sich laut einer Sage so einmal im Ort zugetragen haben.