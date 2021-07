Wegen Corona können viele Kinder im Kreis Augsburg nicht schwimmen

Plus Bei Vereinen häufen sich die Anfragen nach Schwimmkursen. Denn wegen Corona haben viele Kinder nicht gelernt, sich über Wasser zu halten.

Jeden Tag gingen Dutzende Anrufe und E-Mails bei Andreas Kotalczyk ein. Das Anliegen der Eltern war immer dasselbe: Ob er ihrem Kind das Schwimmen beibringen könne. "Wir wurden in den letzten Wochen mit Anfragen bombardiert", sagt Kotalczyk, der als Schwimmlehrer und Bademeister im Schwabmünchner Freibad arbeitet. Doch die meisten Eltern musste er vertrösten, denn Kotalczyk kann keine neuen Kurse anbieten.