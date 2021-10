Landkreis Augsburg

06:30 Uhr

Weltspartag: Bringt das Sparen bei Niedrigzinsen noch etwas?

Geld zur Seite legen und nicht gleich alles verprassen - am Weltspartag sollen Kinder im Umgang mit Geld geschult werden. Die Banken im Landkreis Augsburg beraten in Sachen Sparstrategie, denn mit dem einfachen Sparbuch ist es heutzutage nicht mehr getan.

Plus Die Zinsen sind niedrig, das klassische Sparbuch hat ausgedient. Warum Experten im Landkreis Augsburg dennoch von der Bedeutung des Weltspartags überzeugt sind.

Von Felicitas Lachmayr

Der Weltspartag ist für viele eine Kindheitserinnerung: Mit dem prallen Sparschwein ging es zur Bank - oft an einen extra eingerichteten Kinderschalter. Der Münzzähler ratterte und die Aufregung war groß, wie viel am Ende auf dem Sparbuch landet. Je nach Summe durften sich die fleißigen Sparerinnen und Sparer ein Geschenk aussuchen: Kuscheltiere, Luftballons, Spiele. Doch welche Bedeutung hat der Weltspartag heute noch? Und bringt das Sparen in Zeiten von Niedrigzinsen überhaupt noch etwas?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen