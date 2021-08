Wenn Bürgermeister im Landkreis Augsburg zur Zielscheibe werden

Plus Mit Beleidigungen oder sogar Nötigung sind Politiker im Kreis Augsburg konfrontiert. Seit Corona haben die Menschen eine kürzere Zündschnur, sagt ein Bürgermeister.

Auch vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht hält das Urteil stand: Eine 68-jährige Frau aus Thierhaupten muss wegen versuchter Nötigung ins Gefängnis. Ihr Ziel waren der Thierhauptener Bürgermeister Toni Brugger und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der einen Seite sei er froh, dass die Geschichte erledigt sei, sagt Brugger. Andererseits hoffe er, dass nun wirklich nichts mehr komme: "Mich hat das nicht kalt gelassen."