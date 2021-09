Wer war der Bayerische Hiesel wirklich?

Plus Vor 250 Jahren wurde Matthäus Klostermayr hingerichtet. Tausende Menschen verfolgten, wie der Räuber erdrosselt und gerädert wurde. Sein Ende ist der Anfang zu einer neuen Serie in der Zeitung.

