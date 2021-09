Wer weiß, vielleicht werden Kängurus zu Maskottchen für die Stauden

Plus In den Stauden ist wieder ein Känguru gesehen worden. Wo es herkommt, weiß niemand. Die Trüffel-liebenden Tiere in den Wäldern geben Rätsel auf.

Kaum zu glauben, aber wahr: Durch die Stauden hüpft ein Känguru. Pilzsammler müssen deshalb keine Angst haben. Obwohl das Tier in seinem Beutel beste Transportmöglichkeiten hat, knabbert es weder Steinpilz noch Pfifferling an. Kängurus ernähren sich lieber von Käferlarven, Gräsern, Kräutern, Blättern und Samen. Wer jetzt denkt, der Speiseplan der Tiere sei eher einseitig, der irrt. Denn Kängurus gelten auch als Feinschmecker. Sie fressen nämlich Trüffel.

