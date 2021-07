Wertachkliniken: Mitarbeiter bekommen Corona-Bonus

Plus Für die Beschäftigten der Wertachkliniken war das Corona-Jahr enorm belastend. Ihr Einsatz soll nun finanziell gewürdigt werden. Über eine halbe Million Euro wird an sie ausgeschüttet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wertachkliniken dürfen sich freuen: Nach den enormen Belastungen durch die Corona-Krise erhalten sie einen finanziellen Zuschuss. So bekommen Vollzeitkräfte einmalig 1000 Euro ausgezahlt, Beschäftigte in Teilzeit werden entsprechend anteilig belohnt. Möglich macht dies die positive Jahresbilanz. Demnach erzielte das Krankenhaus trotz laufender Investitionen einen Überschuss von rund 1,7 Millionen Euro.