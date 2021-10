Zahl der Corona-Patienten an den Wertachkliniken steigt

Plus Keine Masken im Unterricht, Partys in den Clubs. Doch der Chef der Wertachkliniken sieht solche Lockerungen kritisch. Denn im Krankenhaus häufen sich die Intensivfälle.

Im Unterricht dürfen Schülerinnen und Schüler wieder ohne Maske sitzen, in den Clubs wird seit Anfang Oktober gefeiert. Auch große Veranstaltungen und Volksfeste wie der Michaelimarkt in Schwabmünchen sind unter Auflagen erlaubt. Angesichts der Lockerungen scheint die Pandemie fast überwunden, doch genau davor warnt Martin Gösele, Chef der Wertachkliniken. "Das Virus ist nicht verschwunden und bleibt weiterhin gefährlich", sagt er.