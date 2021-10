Landkreis

18:00 Uhr

B17-Baustelle bei Königsbrunn-Süd wird deutlich früher fertig

Nur noch einspurig ist die B17 derzeit zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen befahrbar. Das soll sich am Wochenende ändern.

Plus Wenn bei der Baustelle an der Bundesstraße 17 zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen nichts mehr dazwischen kommt, wird man früher fertig als geplant.

Von Norbert Staub

Seit Mitte September ist die viel genutzte Bundesstraße zwischen Königsbrunn-Süd und Kleinaitingen in beiden Richtungen nur einspurig befahrbar, weil der Asphalt in die Jahre gekommen ist und erneuert werden muss. Auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt kam es in den letzten Tagen und Wochen immer wieder zu Staus und Behinderungen. Ursprünglich hatte es geheißen, dass die eigentlichen Bauarbeiten bis 22. Oktober dauern werden und die B17 wohl erst Ende des Monats wieder vollständig befahrbar ist.

