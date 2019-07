00:35 Uhr

Landkreis investiert in Förderschule

1,5 Millionen Euro für Heizung und Co.

In der Christophorus-Schule hat sich in den vergangenen drei Jahren einiges verändert: 2016 investierte der Landkreis dort in die Optimierung des Heizungssystems und neue Fensterdichtungen. Auf dem Gelände entstand ein überdachter Fahrradabstellplatz und von der Mensa aus wurde ein direkter Zugang zur Freifläche im Innenhof geschaffen. Zwischen 2017 und 2019 wurde die Aula mit einer neuen Akustikdecke ausgestattet, die Decken sowie die vollständige Elektroverkabelung in den Fluren erneuert und mit neuen Leuchten versehen. Aus Brandschutzgründen wurden die Türen zu den Klassenräumen ausgetauscht und Brandabschnitts-Türelemente in den Gängen eingebaut. Zur Freude der Schüler wurde im gleichen Zug die Küche und der Werkraum im Erdgeschoss sowie die Sanitärräume im Untergeschoss rundum erneuert und umgebaut. Insgesamt belaufen sich die Maßnahmen seit 2016 auf rund 1,5 Millionen Euro. Auf längere Sicht ist eine energetische Sanierung des Gebäudekomplexes angedacht, ist von Landrat Martin Sailer zu erfahren. (AZ)

