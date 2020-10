18:40 Uhr

Landwirtschaftsschule Schwabmünchen braucht neue Heizung

Plus Der Landkreis steckt im nächsten Jahr eine halbe Million in die Sanierung der Landwirtschaftsschule in Schwabmünchen. Ein Problem muss dringend gelöst werden.

Von Maximilian Czysz

Rund eine halbe Million Euro fließt im nächsten Jahr in die Sanierung der Landwirtschaftsschule in Schwabmünchen. Am teuersten werden zwei Baustellen in dem Gebäudekomplex sein.

Für rund 180.000 Euro soll zum einen die Heizungsanlage erneuert werden. Die bestehende Ölheizung ist rund 30 Jahre alt und nur noch beschränkt bis gar nicht mehr regelbar. Da ein Gasanschluss vorhanden ist, raten die Experten zu einer Gasbrennwertanlage. Das sorgte im jüngsten Bauausschuss des Landkreises, der Sachaufwandsträger ist, für Diskussionen.

Pelletsheizung für Schwabmünchner Landwirtschaftsschule

Kreisrat Willibald Gleich ( CSU, Dinkelscherben), riet zu einer Pelletsheizung. Die Fachbereichsleiterin Hochbau, Karin Hesse, warnte vor der Störanfälligkeit und der fehlenden Betriebssicherheit bei Pelletsanlagen, die in der Anschaffung auch teurer sei. Kreisbaumeister Frank Schwindling sagte, dass die Heizung mit nachwachsenden Rohstoffen erst Sinn mache, wenn das Gebäude auch energetisch saniert sei. Im Gremium wurden außerdem Photovoltaik auf dem Dach und ein Blockheizkraftwerk als Alternativen angesprochen. Die Varianten sollen jetzt noch einmal Thema werden. Im Grundsatz beschlossen die Bauausschuss-Mitglieder aber, die Heizung zu erneuern. Das gilt auch für die Sanierung der Sanitäranlagen.

Ein Großteil der Toiletten ist in die Jahre gekommen. Alte Abflussrohre aus Gusseisen und verzinkte Leitungen sollen durch Kunststoff- und Edelstahlrohre ausgetauscht werden. Außerdem sind zwei behindertengerechte Toiletten und ein Putzraum geplant. Für die Sanierung wird rund eine Viertelmillion Euro eingepant. Eine weitere Baustelle befindet sich an der Rückseite der Diätassistentenschule mit ihrem Flachdach: Dort nagt der Zahn der Zeit unter anderem an der Außentreppe aus Beton.

Es gibt noch viele Baustellen

Die Sanierung des Gebäudes, in dem sich die Büros des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, der Landwirtschaftsschule (Hauswirtschaft), des Landwirtschaftsamts, des Naturparks Westliche Wälder, des Landschaftspflegeverbands, der Entgeltkommission und der Berufsfachschule Neusäß für Diätassistenten befinden, wird auch in den kommenden Jahren ein Sanierungsfall bleiben. Das steht alles auf dem Plan:

Fassade und Fenster: Die Gebäudehülle befindet sich laut den Bauexperten in einem ordentlichen Zustand. Die Fenster wurden sukzessive erneuert. Nur noch einzelne Fenster müssen mittelfristig ausgetauscht werden. Eine energetische Sanierung sei erst längerfristig nötig

Die Gebäudehülle befindet sich laut den Bauexperten in einem ordentlichen Zustand. Die Fenster wurden sukzessive erneuert. Nur noch einzelne Fenster müssen mittelfristig ausgetauscht werden. Eine energetische sei erst längerfristig nötig Dächer: Ein großes Sorgenkind ist das Flachdach des Diätassistenten-Anbaus. Die Abdichtungsbahnen müssen in einigen Jahren saniert werden.



Ein großes Sorgenkind ist das Flachdach des Diätassistenten-Anbaus. Die Abdichtungsbahnen müssen in einigen Jahren saniert werden. Kelleraußenwände: An einigen Stellen gibt es Feuchtigkeitsschäden, die ausgebessert werden müssen.

An einigen Stellen gibt es Feuchtigkeitsschäden, die ausgebessert werden müssen. Elektro, EDV und Beleuchtung: Der Zustand der elektrischen Anlage ist überwiegend ordnungsgemäß, ergab eine Überprüfung. Längerfristig sollte nach Meinung der Experten die Beleuchtung mit LED-Technik umgerüstet werden.

Der Zustand der elektrischen Anlage ist überwiegend ordnungsgemäß, ergab eine Überprüfung. Längerfristig sollte nach Meinung der Experten die Beleuchtung mit LED-Technik umgerüstet werden. Brandschutz: Es gibt Schwachstellen im Gebäude. Problematisch sind nach Einschätzung des Landratsamts die Qualität der Türen der Raumabschlüsse zum Treppenhaus. Derzeit werde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, um zwingend notwendige Änderungen festzulegen.

Es gibt Schwachstellen im Gebäude. Problematisch sind nach Einschätzung des Landratsamts die Qualität der Türen der Raumabschlüsse zum Treppenhaus. Derzeit werde ein Brandschutzkonzept erarbeitet, um zwingend notwendige Änderungen festzulegen. Hauswirtschaftsraum: Die Lehrer wünschen sich einen Umbau im Erdgeschoss. Drei Räume sollen zusammengelegt werden. Zehn Schüler-Arbeitsplätze an Küchenzeilen sollten außerdem geschaffen werden. Der Kostenpunkt: rund 180.000 Euro.

Die Lehrer wünschen sich einen Umbau im Erdgeschoss. Drei Räume sollen zusammengelegt werden. Zehn Schüler-Arbeitsplätze an Küchenzeilen sollten außerdem geschaffen werden. Der Kostenpunkt: rund 180.000 Euro. Barrierefreiheit: Verschiedene Nachbesserungen sind nötig. Damit alle Geschosse barrierefrei erreicht werden können, müssten zwei Aufzüge (jeweils für die nicht miteinander verbundene Landwirtschaftsschule und die Diätassistentenschule) eingebaut werden. Die Kosten dafür werden auf rund 350.000 Euro geschätzt.

