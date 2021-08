Langenneufnach

04.08.2021

Beim Gartenbauverein Langenneufnach stehen nun Frauen an der Spitze

Plus Beim Obst- und Gartenbauverein in Langenneufnach haben nun Frauen das Sagen. Martina Bruckner folgt als Vorsitzende auf Werner Schauer. Auch der vakante Stellvertreterposten ist wieder besetzt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bislang war ein Wechsel an der Spitze des Obst- und Gartenbauvereins Langenneufnach gescheitert, denn es mangelte an einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Doch nun liegt die Führung in neuer Hand. Bei der Jahreshauptversammlung gab der Vorsitzende Werner Schauer sein Amt an Martina Bruckner ab.

