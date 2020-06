12:05 Uhr

Langenneufnach: Das sind die Ziele des neuen Bürgermeisters

Plus Gerald Eichinger ist Langenneufnachs neuer Bürgermeister und erhält schon Lob. Welche Ziele er trotz geringerer Gewerbesteuereinnahmen wegen Corona realisieren will.

Von Karin Marz

Neu war für Bürgermeister Gerald Eichinger die Arbeit im Rathaus nicht. Schließlich war er bereits zwölf Jahre lang 2. Bürgermeister und daher mit vielen Abläufen in der Kommunalpolitik vertraut. Die ersten Tage im Amt musste er sich aber trotzdem mit der Einarbeitung in die Organisation des Büros beschäftigen. „An meinem ersten Arbeitstag wurde mein neuer Computer installiert und ich musste mich zuerst auf die Suche nach den Passwörtern für alle Programme machen“, schildert Eichinger seinen Arbeitsbeginn als Bürgermeister. Eine sehr große Unterstützung seien für ihn Geschäftsstellenleiter Bernhard Schalk und die Mitarbeiter der Verwaltung gewesen, die ihm auch geholfen haben, sich im Ablagesystem der EDV zurechtzufinden.

Zudem konnte der 52-Jährige auch auf das Wissen seines Vorgängers Josef Böck zurückgreifen. „In den zwei Wochen vor meinem offiziellen Amtsantritt am 1. Mai fand mit Josef Böck während mehrerer Gespräche eine ausführliche Übergabe statt. Außerdem hat er mir angeboten, dass er mir weiterhin bei Fragen zur Verfügung steht“, freut sich Eichinger über den reibungslosen Bürgermeisterwechsel. Nachdem er die Internetseite der Gemeinde und die Glückwunschkarten für Bürger aktualisiert hatte, hieß es für Eichinger, die konstituierende Sitzung mit dem neuen Gemeinderat vorzubereiten. „Die Gespräche mit den Gruppierungen liefen gut und wir konnten uns problemlos darauf einigen, dass aus den beiden anderen Gruppierungen die beiden stellvertretenden Bürgermeister vorgeschlagen werden sollen“, sagt Eichinger, der für die Gruppierung CSU/freie Wählergruppe ins Rennen um den Chefsessel gegangen war und auch gleichzeitig CSU-Ortsvorsitzender ist.

Geringere Gewerbesteuereinnahmen: Dennoch hat Eichinger Ziele

Seine gesteckten Ziele wird er allerdings ein wenig zurückschrauben müssen. „Wir rechnen damit, dass wir nur noch die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen bekommen werden als ursprünglich kalkuliert. Das macht die Formulierung der Ziele nicht einfacher. Auf jeden Fall sollen angefangene Projekte weiterlaufen oder falls möglich verschoben werden. Wir müssen genau überlegen und abwägen“, erklärte der neue Bürgermeister über die veränderte finanzielle Situation aufgrund der Corona-Pandemie. Wichtig ist ihm nach wie vor die Erweiterung des Kinderhauses, der Breitbandausbau, der Bau des Talauenweges, die Sanierung der Feldwege, aber auch die Reaktivierung der Staudenbahn, für die in Langenneufnach der Bahnhof ausgebaut werden soll. Daher will Eichinger während einer Klausur mit dem Gemeinderat die künftigen Ziele besprechen. „Und für Bauvorhaben will ich ortsansässige Firmen beauftragen, um sie zu unterstützen.“

Was er jedoch nach wie vor umsetzen möchte und was für ihn mit ein Grund für die Kandidatur als Bürgermeister war, ist die neue Ausrichtung der Gemeindepolitik hin zu mehr echter Bürgerbeteiligung. „Ich sehe mich als Vermittler zwischen Gemeinde, Bürger, Vereinen und Firmen. Aber manche Forderungen von Bürgern können einfach nicht umgesetzt werden. Da stößt man als Bürgermeister auch aufgrund des finanziellen Spielraums schnell an die Grenzen. Hierfür braucht man ein dickes Fell und muss wissen, dass es die Bürger in der Regel nicht persönlich meinen.“

Das ist Gerald Eichinger (CSU) 1 / 9 Zurück Vorwärts Alter: 52

Aufgewachsen in Langenneufnach

Wohnort: Langenneufnach

Familienstand: verheiratet

Kinder: vier erwachsene Kinder

Ausbildung und Beruf: Rettungsassistent, Sozialwirt (FH), außerdem Leiter der Rettungswache Langenneufnach

Hobbys: Städtereisen, Erste-Hilfe- Ausbilder, Chorgesang, Wandern

Ämter: Zweiter Bürgermeister (seit 2008), CSU-Ortsvorsitzender, Kirchenchormitglied (seit 1984), Bezirks- und Landesdelegierter des BRK.

Entspannung findet Gerald Eichinger bei einem guten Buch, Fahrradfahren, Wandern und im Kreis der Familie.

Langenneufnach: Bürgermeister erhält schon Lob

Auch sein Versprechen, sich stärker um die Jugend im Ort zu kümmern, will Eichinger, ein gebürtiger Langenneufnacher, einhalten. „Daher kommt mir bereits zugute, dass die Wähler durch die Wahl der neuen Gemeinderäte für Verstärkung durch drei junge Ratsmitglieder gesorgt haben“, freut sich Eichinger. Ein offenes Ohr will er, falls gewünscht, bei Vorstandssitzungen von Vereinen zeigen, um die Zusammenarbeit der Vereine weiter zu unterstützen und um ihre Probleme zu erfahren. Erstes Lob gab es für den neuen Rathauschef auch bereits von Bürgern, die sich über die Verteilung von selbst genähten Gesichtsmasken gefreut haben.

Beim Thema Vereinbarkeit mit seiner neuen ehrenamtlichen Tätigkeit als Bürgermeister und seiner Funktion als Wachleiter der Rettungswache Langenneufnach kann er grünes Licht geben. „Ich habe meine bisherige Arbeitszeit um sechzig Prozent reduziert und kann auf ein sehr gutes Team in der Wache zurückgreifen. Mein Arbeitgeber unterstützt mich sehr gut und zeigt Verständnis, ansonsten wäre es nicht möglich. Und schließlich bin ich es, der den Dienstplan erstellt, sodass ich die Termine als Bürgermeister abstimmen kann.“

Die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und mit den Bürgermeister-Kollegen, so Eichinger, erleichtert vieles im Arbeitsalltag. Und auf eine weitere Unterstützung kann der verheiratete vierfache Familienvater zählen: „Meine Familie steht voll und ganz hinter mir. Das ist für mich sehr wichtig.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen