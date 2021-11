Langenneufnach

vor 16 Min.

Der Rhythmus von Louisiana ist eine Nacht in Langenneufnach zu Gast

Ludwig Seuss am Akkordeon und Band begeisterten zusammen mit Dr. Will am Waschbrett bei der 18. Kulturnacht der Kulturschmiede Stauden in Langenneufnach

Plus Ludwig Seuss und Dr. Will rocken in den Stauden. Bekannter ist Seuss als Keyboarder der Spider Murphy Gang.

Von Marcus Angele

Es war eine perfekte Louisiana-Night mit Ludwig Seuss in den Stauden: Am Ende standen alle, klatschten, sangen und rockten bei der Zugabe des Rock 'n' Roll-Klassikers „See you later alligator“ mit und freuten sich über einen rockstarken Abend mit Blues, Boogie, Zydeco und eben Rock`n`Roll.

