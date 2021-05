Langenneufnach

13:00 Uhr

Dieser Weg in Langenneufnach ist zu schmal für die Landwirtschaft

Mit kleineren Baumaßnahmen soll die Einfahrt in diesen schmalen Weg in Langenneufnach vergrößert und das Regenwasser besser abgeleitet werden.

Plus Weil ein Weg für landwirtschaftliche Fahrzeuge in Langenneufnach zu eng ist, wird nach Lösungen gesucht. Was dies mit der Hochwassersituation zu tun hat.

Von Karin Marz

Mit der Problematik der immer größer werdenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge beschäftigten sich die Gemeinderäte während der jüngsten Bauausschuss-Sitzung. Bürgermeister Gerald Eichinger als auch ein angrenzender Landwirt erläuterten während des Vor-Ort-Termins, dass die Einfahrt in den öffentlichen Gemeindeweg gegenüber der Hauptstraße 11 in Langenneufnach für große Fahrzeuge zu schmal sei.

