Dorferneuerung: Wohin sich Langenneufnach entwickeln will

Plus Der Gemeinderat und die Dorferneuerung aus Langenneufnach erarbeiten grundlegende Themen für die Gemeindeentwicklung während eines Seminars.

Wie sehen die Ziele der Gemeinde Langenneufnach aus? Welche Stärken und Schwächen hat die Gemeinde? Mit diesen Fragen beschäftigten sich die Gemeinderäte und die Vorstandsmitglieder der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung während eines zweitägigen Seminars in der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten. Geleitet und unterstützt wurden sie hierbei von den Seminarleitern Bernhard Atzkern und Wilhelm Daurer. Ziel der Veranstaltung war es, die Teambildung innerhalb des Gemeinderats als auch mit der Dorferneuerung zu stärken und die Gemeindeziele bis zum Jahr 2030 zu entwickeln. Gleichzeitig erstellten die Räte auch eine erste Zwischenbilanz über das letzte Jahr der Gemeinderats-Wahlperiode.