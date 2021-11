Langenneufnach

Impfung vor Ort: Das Warten lohnt sich

Groß war der Andrang bei der Impfaktion in der Langenneufnachner Turnhalle.

Plus In Langenneufnach hat der Landkreis einen Impftermin vor Ort angeboten. Ein Blick hinter die Kulissen.

Von Karin Marz

Die ersten Impfwilligen standen bereits um kurz nach 7 Uhr vor der Turnhalle der Grundschule in Langenneufnach, obwohl die Impfaktion erst um 9 Uhr begann. Schnell bildete sich eine lange Schlange auf dem Schulgelände, und die Besucher mussten stundenlang darauf warten, dass sie zum Impfen an der Reihe waren. Aber gelohnt hat sich das Warten in der eisigen Kälte trotzdem.

