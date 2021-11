In den Stauden soll ein neuer Radweg entstehen

Plus Zwischen Langenneufnach und Mickhausen soll ein Radweg gebaut werden, der schon lange geplant war. Bislang gab es ein Problem.

Für Radfahrer, die gerne durch die Stauden radeln, gibt es eine gute Nachricht: Zwischen Langenneufnach und Mickhausen soll bald der seit mehreren Jahren geplante Radweg gebaut werden.