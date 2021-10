Langenneufnach

28.10.2021

Kripo ermittelt nach Brand in Langenneufnach

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Langenneufnach ausrücken.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Langenneufnach brannte es am Mittwoch. Jetzt untersucht die Kripo den Fall.

Von Maximilian Czysz

Eine Frau hat vermutlich in einer Flüchtlingsunterkunft in Langenneufnach am späten Mittwochnachmittag einen Brand ausgelöst. Die Kripo ermittelt. Bei dem Brand, der von der Feuerwehr schnell gelöscht wurde, wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Es entstand offenbar auch kein größerer Schaden. Vor Ort war unter anderem die Feuerwehr Schwabmünchen mit der Drehleiter.

