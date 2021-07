Langenneufnacherin kauft sich mit 91 Jahren das erste eigene Auto

Plus Seit dem Tod ihres Mannes ist Jaroslava Biebl aus Langenneufnach für alles allein verantwortlich. Nun hat sich die 91-Jährige ihr erstes eigenes Auto gekauft.

Sind Seniorinnen und Senioren ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr? Immer wieder wird darüber diskutiert, manche fordern eine zusätzliche Führerscheinprüfung oder spezielle Fahrtests. Jaroslava Biebl aus Langenneufnach hält davon nichts. Sie hat sich mit 91 Jahren ihr erstes eigenes Auto gekauft.