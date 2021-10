Lastwagenfahrer rammt Zaun in Langenneufnach

Zum wiederholten Mal ist ein Zaun in Langenneufnach beschädigt worden. Offenbar war ein Lastwagen dagegengefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zum wiederholten Mal ist ein Zaun in Langenneufnach beschädigt worden. Offenbar hatte ein Lastwagenfahrer beim Ausscheren zwei Zaunfelder gestreift. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 8.30 in der Augsburger Straße in Langenneufnach.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Fahrer machte sich aus dem Staub. Wegen der exponierten Stelle an einer engen Einmündung wurde der Zaun bereits mehrfach beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen.