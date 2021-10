Mit welchen Problemen Kindergärten zu kämpfen haben

Plus Während eines Besuches von Staatsministerin Carolina Trautner machen Erzieherinnen und Elternbeirat in Langenneufnach ihrem Unmut Luft.

Den Besuch von Staatsministerin Carolina Trautner in der Gemeinde Langenneufnach nutzten Erzieherinnen und Elternbeirat des Kinderhauses St. Martin, um auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen. Besonders unter den Nägeln brannte ihnen, dass das direkt neben dem Kinderhaus bisher eingerichtete Testzentrum des Bayerischen Roten Kreuz vorübergehend geschlossen wurde und es nun keine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit gibt, Kinder zu testen. Für Eltern sei es enorm belastend, wenn ihre Kinder mit einer für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlichen Schnupfen-Nase nicht in den Kindergarten gehen dürfen, gleichzeitig aber Testmöglichkeiten weit entfernt oder zeitlich unpassend seien, erklärte Elternbeirätin Daniela Kolbe.