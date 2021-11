Langenneufnach

Neuer "Wasserpark": Bauarbeiten an der Neufnach haben begonnen

Die Baggerarbeiten an der Neufnach sind bereits in vollem Gange.

Plus Die Bauarbeiten für den Park an der Neufnach haben begonnen: In Langenneufnach entstehen unter anderem eine Kneippanlage, ein Aussichtssteg und ein Spielbereich.

Von Karin Marz

Wo bisher am Ufer Gestrüpp wuchs und die Neufnach für Besucher nicht zugänglich war, errichtet die Gemeinde westlich des Rathauses einen Erlebnisplatz mit einer Kneippanlage direkt in der Neufnach, einen Spielbereich für Kinder, einen Aussichtssteg und eine Rampe. Zudem sollen Sitzfelsen am Ufer zum Verweilen einladen.

