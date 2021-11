Nicht abgesperrt: Ein Autodieb hat in Langenneufnach leichtes Spiel

Der Eigentümer ließ den Wagen unversperrt stehen und der Zündschlüssel lag im Inneren: Das nutze ein Unbekannter in Langenneufnach aus und klaute das Auto.

Leichtes Spiel hatte eine unbekannte Person, die in der Nacht auf Freitag, 5. November, ein Auto in Langenneufnach gestohlen hat. Der Eigentümer hatte den weißen Opel Astra auf seinem Wohnanwesen in der Rothaner Straße geparkt, die Türen jedoch unversperrt gelassen und den Zündschlüssel im Wagen deponiert. Das Auto hat einen Wert von etwa 2500 Euro.

Autodiebstahl in Langenneufnach: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu dem gestohlenen Wagen geben können; Telefon 08232/96060. (AZ)

