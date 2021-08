Langenneufnach

Rumänienhilfe Stauden sammelt in Langenneufnach

Die Helfer der Rumänienhilfe Stauden starten wieder in Richtung Balkan. Zentraler Sammeltermin der Hilfsgüter ist heuer am Samstag, 4. September, in Langenneufnach.

Plus Hilfsgüter sammelt der Verein Rumänienhilfe Stauden in Langenneufnach. Die Verantwortlichen rechnen mit 25 Tonnen an Hilfsgütern.

Von Walter Kleber

Die anhaltende Corona-Pandemie hat auch heuer wieder die Reisepläne der Rumänienhilfe Stauden durchkreuzt. Der ursprünglich im Frühjahr geplante Sammeltermin und der anschließende Hilfstransport mussten verschoben werden.

